Anche in Basilicata le iniziative della Giornata delle Persone Down

A Potenza e provincia i banchetti della sezione locale della AIPD

di montaggio di Angelo Iannielli

Oggi in tutt'Italia si celebra la Giornata delle persone con Sindrome di Down e come ogni anno anche la sezione potentina dell'Associazione Italiana Persone Down ha organizzato un banchetto in piazza Mario Pagano, a Potenza, per lanciare un messaggio di positività e fiducia nel futuro. E' possibile dare il proprio contributo fino alle 20 acquistando una tavoletta di cioccolata biologica. Lo slogan scelto è "Ripartiamo". L'iniziativa è in corso anche a Bella, Tolve ed Episcopia.

Con l'autunno, l'Associazione ha intenzione di avviare nuove attività - dai tirocini agli inserimenti lavorativi, dalle attività di gruppo alle esperienze di autonomia.