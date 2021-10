Tragedia sfiorata, auto finisce contro guard rail

L'incidente lungo la Sinnica, all'altezza di Francavilla. Quattro le persone a bordo rimaste ferite

Grave incidente stradale, questa mattina, jntonro alle 9.00, sulla Statale Sinnica, all'altezza di Francavilla in Sinni. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto è finita contro il guard rail.

Quattro le persone a bordo, rimaste ferite. Tutte pugliesi. La più grave - una donna - è stata trasferita in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale San Carlo di Potenza.

Ricoverate anche le altre: due sono state trasferite all'ospedale di Policoro, una in quello di Villa d'Agri.

Sul posto, per gestire l'emergenza, Carabinieri e sanitari del 118.