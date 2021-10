Forestali, rischio bomba sociale

Mensilità arretrate e progetto di inserimento lavorativo in scadenza a fine anno: futuro in bilico per quasi 4.500 lavoratori

Sono migliaia gli operai forestali per i quali a dicembre terminerà il progetto di inserimento lavorativo. Il rischio, denunciano i sindacati, è quello di una vera emergenza sociale. Alla platea appartengono lavoratori provenienti da diversi bacini: ex vie blu, forestazione, percettori del reddito minimo di inserimento. Sospesa temporaneamente la giornata di sciopero, resta attivo lo stato di mobilitazione in attesa del tavolo tra sindacati e Regione Basilicata.