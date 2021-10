41 anni dopo il terremoto, Vietri avvia la bonifica

Partita la messa in sicurezza dell'area del centro storico abbandonato quel tragico 23 novembre. Si punta a trasformare una ferita ancora aperta in una chance per il futuro del paese

di Antonio Coronato- montaggio Gerardo Rosa

Nel servizio oltre alla voce di alcuni cittadini, quella del sindaco Christian Giordano