Maratea, precipita col parapendio sulla spiaggia

L'incidente nel pomeriggio a Fiumicello: l'uomo è rimasto lievemente ferito

Spettacolare incidente questo pomeriggio sulla spiaggia di Fiumicello, a Maratea, dove intorno alle 14:00, un uomo è precipitato con il suo parapendio sulla battigia. Ferito in modo lieve, l'uomo è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "San Carlo" di Potenza, dove è stato registrato in codice giallo.

Le sue condizioni non sono gravi.