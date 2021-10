A Potenza la staffetta per commemorare il Milite Ignoto

Per celebrare il centenario della traslazione della salma all'Altare della Patria, l'esercito ha organizzato una corsa non competitiva in diverse città italiane. Tra queste, anche il capoluogo lucano

di Fabio Di Todaro - immagini di Enzo Della Rocca - montaggio di Claudio Cesta

Nel servizio l'intervista a Francesco Cannizzaro, presidente del consiglio comunale di Potenza.