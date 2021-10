Ottobre rosa, al via gli screening

L'Azienda sanitaria materana, nel mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, ha lanciato una serie di appuntamenti sul territorio. Si parte da Montescaglioso

Al via da Montescaglioso l'iniziativa "Guadagnamo salute rosa". Ad organizzarla, nell'ambito del mese della prevenzione, l'Azienda Sanitaria di Matera, in collaborazione con la Regione Basilicata.

Numerosi i servizi gratuiti a disposizione delle pazienti. Previsti pap-test, visite ostetriche rivolte a donne in gravidanza con rilevazione del Bcf senza tracciato, consulenze in materia di contraccezione, menopausa, e prelievi capillari per glicemia periferica.

Nel video l'intervista a Enza Bottalico, coordinatrice dell'equipe ostetrica.

L'iniziativa proseguirà per tutto il mese nei Comuni del materano: a Pomarico (3), Bernalda (9), Valsinni (10), Tricarico (16), Ferrandina (17), Garaguso-Oliveto (23), Stigliano (24) e San Mauro Forte (30).