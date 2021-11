Il weekend delle lucane

Potenza di scena a Palermo, Picerno in casa contro la Virtus Francavilla. Nel Lavello, in D, esordio del Zeman bis

di Antonio Coronato - montaggio di Rocco Tancredi

Il fine settimana sportivo si apre con l'impegno esterno, in Veneto, dell'Opificio 4.0 Matera nella serie A1 di calcio a 5. Domani spazio al calcio a 11, con la prestigiosa trasferta del Potenza a Palermo e la sfida interna del Picerno con la Virtus Francavilla. In serie D lucane tutte in casa, come anche la Rinascita Lagonegro nella A2 di volley.