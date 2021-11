La palestra della fantasia

A Potenza riparte il laboratorio di scrittura per ragazzi. Coinvolti oltre quaranta alunni di medie e superiori

di Alessandro Salveti - montaggio di Enzo Della Rocca

Ritorna in presenza, dopo un anno di sospensione causa Covid, il laboratorio di scrittura per ragazzi della biblioteca comunale per l'infanzia di Potenza. Oltre quaranta gli alunni di medie e superiori che in questa edizione si cimenteranno in una straordinaria esperienza di formazione e integrazione sociale. Nel servizio le parole dell'ideatore del progetto, Domenico Mancusi, e di alcuni partecipanti.