Rionerese, il sogno è già finito

Lucani eliminati al debutto nelle finali nazionali di seconda categoria. Resta, però, la soddisfazione per la buona stagione

È già finito il sogno della Rionerese alle finali nazionali di seconda categoria, in programma a Bergamo in questo fine settimana. Stamattina, nel primo incontro eliminatorio valido per i quarti finale, i lucani sono stati sconfitti dalla Bocciofila Possaccio (Verbania) con il punteggio di 5 set a 1. Per la squadra guidata dal tecnico Francesco Giordano l'amarezza di una rapida uscita di scena che però non cancella l'ottima stagione, valsa comunque la possibilità di essere tra le prime otto compagini di categoria in Italia.