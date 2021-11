Cmb Matera, punti in rimonta che consolidano il secondo posto

Pari esterno dell'Opificio 4.0 che fa 2-2 in casa della Came Dosson. Biancazzurri di nuovo in campo venerdì a Policoro

di montaggio di Michele Mauro

Torna a far punti l'Opificio 4.0 Cmb Matera, grazie al pareggio per 2-2 in trasferta contro la Came Dosson.

Veneti in vantaggio alla fine del primo tempo, poi i biancazzurri ribaltano il punteggio nella ripresa con le reti di Oitomeia e Santos. La gara si mantiene molto aperta, i lucani colpevolmente non la chiudono e vengono raggiunti dai padroni di casa - in maglia azzurra nelle immagini - anche per colpa di un errore difensivo.

E' un pareggio che lascia l'amaro in bocca, ma consente al Cmb di mantenere il secondo posto in classifica.

Matera tornerà in campo venerdì prossimo, al PalaErcole di Policoro contro i calabresi del Polistena. Possibile anche l'esordio di Santiago Basile. L'argentino si sta finalmente allenando con il gruppo.