Covid, Figliuolo parla ai giovani

Il Commissario per l'emergenza sanitaria ha spiegato ai più piccoli perché bisogna vaccinarsi e lancia un monito ai no vax. Oggi, un'altra vittima e tasso di contagiosità in salita

di Manuela Mele - montaggio Francesco Nolè

Nel Servizio le voci del Commissario Nazionale per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo e l'intervista a Luigi D' Angola Direttore Sanitario Asp Potenza mza