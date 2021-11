Calcio a 5, il CMB torna alla vittoria

Successo in trasferta e in rimonta per l'Opificio 4.0 che batte Eboli

di montaggio di Giovanni Trambarulo

Torna al successo l'Opificio 4.0 CMB Matera, che batte in trasferta Eboli 5-3. Gara complicata, quella dei lucani, che chiudono il primo tempo in vantaggio 2-0, grazie alle reti di Cesaroni e Braga, segnate nei primi 5 minuti di gioco. I campani ribaltano il risultato con tre reti nel secondo tempo, ma la squadra di Nitti è abile nel non lasciarsi travolgere e rimonta con Stazzone, ancora Cesaroni e Oitomeia nel finale.

Matera sale a 20 punti in classifica. Venerdì prossimo è in programma l'attesa sfida casalinga al Padova capolista. Quasi certamente si giocherà a Salandra.