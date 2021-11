Frana Pomarico, chiuso un tratto di strada

Una infiltrazione d'acqua ha causato uno smottamento nella zona del cimitero. Interdetto il traffico in viale Kennedy. I vigili del fuoco consigliano lo sgombero delle abitazioni. Le immagini dei crolli riprese da un drone

di immagini concesse da Aldo Amati Photographer

Chiusura parziale di viale Kennedy, sospensione dell'erogazione dell'acqua in alcune contrade. E i vigili del fuoco che consigliano di sgomberare case e attività commerciali. Si è chiusa così la giornata a Pomarico, dove questa mattina ci sono stati i sopralluoghi sulla frana di Contrada Piano Barletta, alle porte del paese, non lontano dal cimitero.

Il sindaco Francesco Mancini, tecnici di Acquedotto Lucano e i vigili del fuoco hanno monitorato il fronte di smottamento (circa 60/70 metri con un dislivello di almeno 50 metri) che da quattro giorni sta interessando la zona sotto la provinciale 211. Una frana che sembra essere causata da una infiltrazione di acqua, rilevata durante l'ispezione e nei giorni scorsi.

In un messaggio pubblicato sui social dal primo cittadino, l'esito dei controlli. Mancini afferma che Aquedotto Lucano ha al momento escluso la presenza in quella zona di condotte idriche e fognarie, ma ha assicurato di fare ulteriori verifiche (per questo è stata sospesa l'erogazione) per scongiurare l'ipotesi che la fuoriuscita d'acqua sia derivata dalla rottura di una conduttura, come da prime ipotesi filtrate. Nella loro relazione finale, i vigili del fuoco - dice ancora Mancini - hanno invece consigliato di chiudere al traffico la strada e sgomberare le case, ma per il momento il sindaco ha ritenuto solo di interdire la circolazione in un tratto di viale Kennedy. Il monitoraggio e le verifiche continueranno. Mancini rassicura la cittadinanza e fa un appello in vista dell'allerta meteo al massimo livello prevista per domani, quando sono attese forti piogge. "Uscite di casa solo se necessario", dice.