Pomarico, nuova frana minaccia il paese

La rottura di una conduttura dell'acquedotto ha causato uno smottamento nella zona del cimitero. Le immagini riprese da un drone

di immagini concesse da Aldo Amati Photographer

Una frana alle porte di Pomarico. Questa mattina, la rottura di una tubatura dell'acquedotto ha provocato uno smottamento sotto la provinciale 211 nei pressi del cimitero cittadino. Sul posto, il sindaco Francesco Mancini, tecnici di Acquedotto Lucano e i vigili del fuoco. Al momento scongiurata l'ipotesi della chiusura della strada, importante via di collegamento per il paese. La situazione รจ in costante monitoraggio