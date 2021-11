"Mascarilla 19", combattere la violenza con il cinema

A Potenza la rassegna sulla violenza domestica. Un progetto voluto dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità

di Intervista di Ines Siano - montaggio di Enzo Della Rocca

Fa tappa a Potenza "Mascarilla 19", il progetto che prende il nome dalla campagna lanciata dal premier spagnolo Sanchez durante il lockdown. Stamattina la presentazione della proiezione prevista per le 19:00 al Cinema Due Torri e promossa dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità, presieduta da Margherita Perretti (da noi intervistata). Sullo schermo sette degli otto cortometraggi, commissionati ad altrettanti artisti internazionali dalla Fondazione In Between Art Film. Tutti hanno messo in scena il dramma degli abusi domestici e la recrudescenza registrata nei mesi dell'isolamento da pandemia. "Mascarilla" è la parola in codice che le vittime in Spagna usavano con il personale delle farmacie per chiedere aiuto e far partire il protocollo d'emergenza.