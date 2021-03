Vaccini agli over 80, Trentino e Alto Adige i più virtuosi d'Italia

Trento e Bolzano in testa alla classifica italiana delle vaccinazioni sulla popolazione over 80.

In Trentino risulta vaccinato il 41% degli aventi diritto, in Alto Adige il 36%, secondo i dati elaborati dal governo.

L'azienda sanitaria altoatesina aggiunge che oggi è stata superata la cifra simbolica di 100.000 dosi iniettate.

32.426 le persone che hanno fatto già anche il richiamo con la seconda dose.