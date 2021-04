Ala: aggredisce i carabinieri con l'accetta. Ucciso un uomo a Pilcante

.

Un uomo è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco a Pilcante di Ala.

Matteo Tenni, 44enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, non si era fermato all'alt dei carabinieri ad un posto di blocco.

I militari lo hanno riconosciuto e inseguito fino alla sua abitazione a Pilcante.

Qui l'uomo è entrato nel garage ed ha preso un'accetta che ha rivolto contro l'auto dei carabinieri tentando poi di aggredirli.

Uno dei due militari ha risposto impugnando la pistola di ordinanza dalla quale è partito un colpo che ha ferito mortalmente l'uomo.

Colpito ad una gamba l'uomo è morto sul posto appena arrivati i soccorsi del 118.

Matteo Tenni viene descritto dai vicini come una persona tranquilla che viveva con la madre ed aveva perso il lavoro.