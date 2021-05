Playoff, il Suedtirol pesca la Pro Vercelli

Calcio Serie C. Sarà la Pro Vercelli l'avversaria del Suedtirol nel primo turno nazionale dei playoff per la promozione in serie B.

La partita di andata si giocherà domenica 23 maggio allo stadio Piola di Vercelli. Il ritorno mercoledì 26 maggio al Druso.

La vincente si qualificherà per i quarti di finale. In caso di parità di punti nei due incontri, indipendentemente dalle reti segnate, passerà la migliore qualificata al termine della stagione regolare, cioè il Suedtirol.

Le due squadre si erano già affrontate nella finalissima della stagione 2013/2014 quando i bianchi conquistarono la promozione in B.



Questo il tabellone completo del primo turno nazionale del playoff di serie C:

Feralpisalò - Bari

Matelica - Renate

Palermo - Avellino

Albinoleffe - Modena

Pro Vercelli - Suedtirol



Nel turno successivo entreranno in gioco anche le seconde classificate nei tre gironi al termine della stagione regolare: Alessandria, Padova e Catanzaro