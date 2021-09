Mamme e papà senza lavoro: dalla Regione nuovo contributo per tre anni

I presidenti Arno Kompatscher e Maurizio Fugatti

Un contributo previdenziale per le mamme e i papà disoccupati, fino al terzo compleanno del figlio.



A pensarci è la giunta regionale, con il proposito di scongiurare il rischio di nuove situazioni di povertà dopo l'emergenza sanitaria.

Già approvata infatti la modifica alla legge del 18 febbraio 2005, che riguarda anche l'assistenza di famigliari non autosufficienti.



"Ci rivolgiamo in particolare a quelle donne che dovendo occuparsi dei propri bimbi non possono lavorare", spiega il vicepresidente Kompatscher.

Potranno accedere al sostegno anche i genitori adottivi - sempre entro il terzo anno dall'arrivo nel nucleo del minore - e anche i lavoratori part-time, gli autonomi e privati, che dopo il congedo di maternità che si trovino in periodo di aspettativa non retribuita. Ma la vera novità, per queste due ultime categorie, è che non sarà più obbligatorio usufruire del congedo parentale prima di accedere alla prestazione: ad esempio, potranno farne richiesta anche i collaboratori domestici che, lavorando poche ore, versino contributi bassi.



Un altro obiettivo della riforma è rendere autonoma la verifica dei dati Inps e degli estratti conto.

"Cerchiamo di snellire le pratiche - conclude Kompatscher - servono risposte nel più breve tempo possibile".



La riforma verrà portata in Consiglio regionale il prossimo 22 settembre.