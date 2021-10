City Trail di Bolzano, vincono Rungger e Lucaci

Hannes Rungger

City Trail di Bolzano​.

Alla quarta edizione, che si è corsa domenica 17 ottobre con partenza alle 10 da piazza Walther, hanno partecipato di 173 atleti.

Il 39enne Hannes Rungger di Sarentino ha vinto per la terza volta la gara maschile ( 2:09.03). Secondo e terzo posto a due trentini, Enrico Cozzini (2:10.25) e Thomas Guadagnini (2:20.38)

Nella categoria femminile, invece, Andreea Lucaci - arrivata dalla Toscana - ha vinto per la prima volta sul percorso di 27 chilometri con 1.200 metri di dislivello.

I vincitori della gara sui 16 chilometri sono stati Luca Clara di Chiusa e Barbara Vasselai (ASC LF Sarentino).

Per la priam volta si è corso anche sulal distanza di 10 chilometri: vittoria per Arnold Hiller di Avigna e Karolina Rosa Thaler di Sarentino