Calendario storico dei carabinieri 2022: testi di Lucarelli, opere di Chia

Un'immagine dal Calendario Carabinieri 2022

Sono i colori del maestro Sandro Chia e i racconti dello scrittore Carlo Lucarelli i protagonisti del calendario storico dell'Arma dei carabinieri 2022.

La presentazione anche a Bolzano, nella sede del comando provinciale.



Il calendario celebra i 200 anni del primo regolamento generale dell'Arma.

La tiratura è di circa 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda)



In contemporanea è stato presentato anche il calendario da tavolo, dedicato al tema "Carabinieri, persone e territorio", un insieme di fotografie che raccontano il cambiamento delle aree interne del Paese: due scatti ritraggono il Trentino Alto Adige.

L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto sarà devoluto all’Opera nazionale d'assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri.

Il ricavato del planning da tavolo, invece, verrà devoluto all'ospedale pediatrico “Giovanni Di Cristina” di Palermo, punto di riferimento per le cure dei bambini di tutto il Sud Italia e non solo.