Come evolve la pandemia in Alto Adige e in Trentino? I numeri di GIMBE

L'assistenza a un paziente Covid in terapia intensiva

Come evolve la pandemia da Covid19 in Trentino Alto Adige?

IN ITALIA NUOVI CASI +16,6%

Aiuta a farsi un'idea il report settimanale della Fondazione Gimbe, relativo al periodo fra il 27 ottobre e il 2 novembre.

A Livello nazionale i nuovi casi aumentano del 16,6%, i ricoveri del 14,9%, i pazienti in terapia intensiva sono al più 12,9%.

I nuovi vaccinati sono al -39,6%



IN ALTO ADIGE NUOVI CASI +55,2%

In provincia di Bolzano i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 249 e i nuovi casi aumentano del 55,2% rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (11%) e in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti COVID-19.



La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 66,9% (media Italia 75,7%) a cui aggiungere un ulteriore 3,7% (media Italia 3%) solo con prima dose;

il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 17,5% (media Italia 27,6%);

il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 82,5% (media Italia 31,5%).

Sono 148 i nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Bolzano.





IN TRENTINO NUOVI CASI +12,3%

In provincia di Trento i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 94, e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (12,3%) rispetto alla settimana precedente.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica (5%) e in terapia intensiva (2%) occupati da pazienti COVID-19;



La popolazione che in Trentino ha completato il ciclo vaccinale è pari 73,8% (media Italia 75,7%) a cui aggiungere un ulteriore 4,6% (media Italia 3%) solo con prima dose;

il tasso di copertura vaccinale con dose booster è del 29,5% (media Italia 27,6%);

il tasso di copertura vaccinale con dose aggiuntiva è del 16,2% (media Italia 31,5%).

Sono 55 i nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana per la provincia di Trento