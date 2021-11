Lecco-Suedtirol: 0-1

Raphael Odogwu, autore del gol della vittoria biancorossa

Calcio: serie C, girone A. Sedicesimo risultato utile consecutivo per la capolista l'Alto Adige/ Suedtirol, che battendo in trasferta il Lecco per 1-0 sale a 40 punti in classifica e porta a sette lunghezze il vantaggio sulle più immediate inseguitrici: il Renate, bloccato sul 2-2 sul campo del Mantova, e il Padova, che ha battuto in casa per 1-0 la Pro Vercelli. I veneti hanno però una partita da recuperare.

Per i biancorossi a Lecco, la rete dalla vittoria è stata segnata da Odogwu al 14esimo del primo tempo.

Prossimo impegno del Suedtirol: domenica prossima al Druso contro il Fiorenzuola.