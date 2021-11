A Trento il pane più caro d'Italia: 6,4 euro al chilo. Sei euro a Bolzano

Costa caro il pane in Trentino Alto Adige: 6,4 euro al chilo a Trento e 6 euro a Bolzano.



Il doppio rispetto a Catanzaro, dove costa 3 euro e molto di più rispetto a Perugia, che si ferma a 2,8 euro al chilo.



Volano i prezzi al dettaglio del pane, con rincari medi del +10% in Italia e fortissime differenze sul territorio. La forte crescita è causata dai rincari delle materie prime e salirà complessivamente di +690 milioni di euro su base annua.

Le quotazioni record del grano stanno avendo ripercussioni dirette sui listini al dettaglio del pane, con i prezzi che risultano più cari mediamente del 10% rispetto ad inizio anno, spiega il Codacons.



Analizzando i dati Istat relativi alla spesa media mensile degli italiani, i rincari dei listini produrranno, a parità di consumi, un aggravio di spesa pari in media a 26,5 euro annui a famiglia solo per l’acquisto di pane.

Una stangata, per la totalità delle famiglie italiane, pari a +690 milioni di euro annui.