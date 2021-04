La pandemia e l'influenza sulla politica

Quali conseguenze ha avuto il diffondersi del contagio sulle decisioni politiche? Se ne occupa l'edizione 2021 di Politika, l'annuario della Società di scienza politica dell'Alto Adige

di Sergio Mucci montaggio Martin Willeit

La pandemia ha influito soprattutto sui modelli decisionali, modificando anche il bilanciamento dei poteri, con quello esecutivo che ha prevalso su quello legislativo parlamentare.

Fatto che ha evidenziato le debolezze del sistema politico, non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei.

Anche per quanto riguarda la via speciale altoatesina non sono state sempre operate - analizza Politika - scelte coerenti. Ci sono state fughe in avanti e frenate improvvise, che hanno, in parte, destabilizzato il tessuto sociale ed economico della provincia, anche se non l'hanno intaccato profondamente.

Politica si è occupata anche delle elezioni comunali del settembre 2020.

Evidenziata una mancanza di competitività e di partecipazione, con meno candidati e più comuni che hanno presentato un'unica lista.

Fatto questo che ha creato una certa disaffezione verso la politica e ha comportato una maggiore diserzione delle urne.

Complessivamente - spiega nel servizio Guenther Pallaver, coordinatore di Politika - la partecipazione al voto è cresciuta dell'1 per cento, ma solo grazie ai grandi centri. Nell'80 per cento dei piccoli comuni è invece calata e sono aumentate le schede bianche e nulle per mancanza di scelta.

Altro aspetto importante la presenza delle donne. 12 per cento le sindache elette in Alto Adige. Un po' meglio in Trentino, 18 per cento. Insomma, c'è ancora molto da fare per una vera parità.