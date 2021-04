Gli scout in difficoltà scrivono a Kompatscher

Un anno di pandemia ha bloccato quasi totalmente le attività in presenza delle associazioni scout in Alto Adige. Educatori preoccupati per i risvolti psicologici della mancanza di socialità dei ragazzi

di Stefania Lastella, montaggio di Manuel Unterhauser

"Siamo i gruppi scout dell'Alto Adige e come tali chiediamo di porre alla Sua attenzione la cosa più preziosa che abbiamo: i bambini, la bambine, i ragazzi e le ragazze..."



Inizia così la lettera che le associazioni dei gruppi scout hanno inviato al presidente della Provincia, Arno Kompatscher, con le loro richieste.



Gli educatori sono preoccupati per i risvolti psicologici che la mancanza di socialità implica nei ragazzi che iniziano a risentire dell'assenza di attività in presenza.



Aspetto non meno grave è per gli educatori anche quello di non poter portare avanti la loro missione educativa.



Intervista a Davide Merlino, presidente CNGEI, e a Davide Dellai, responsabile zona Trentino Alto Adige AGESCI.