A 100 anni dalla "domenica di sangue" Bolzano ricorda Franz Innerhofer

Il 24 aprile del 1921 durante una fiera primaverile le squadre fasciste aggredirono un corteo folcloristico. Per difendere uno scolaro Franz Innerhofer si rifugiò nell'adrone di un edificio dove fu ucciso con un colpo di pistola alle spalle

di Diana Benedetti, montaggio Hannes Depaoli

Era il 24 aprile 1921. Dopo un lungo lo stop a causa del primo conflitto mondiale, a Bolzano tornò la fiera primaverile. Quel giorno, inoltre, a Bolzano come a Innsbruck, si votava per il referendum sulla riunificazione della neonata Repubblica austriaca con la Germania.



Le squadre fasciste locali insieme ad altre provenienti da Veneto e Lombardia presero di mira un corteo folcloristico. Per difendere uno scolaro dalle aggressioni Franz Innerhofer, maestro di Marlengo, cercò riparo nell'androne di un palazzo nel centro storico vicino a via della Roggia, dove fu ucciso con un colpo di pistola alle spalle da uno squadrista. "Fu il primo atto di violenza fascista nel territorio, il preludio di quello che sarebbe stato il regime di Mussolini" dice lo storico Giorgio Mezzalira.



La reazione popolare fu grande. Ci fu uno sciopero generale, al funerale di Innerhofer parteciparono il Deutscher Verband, i sindacati e il partito socialdemocratico. "La reazione fu una protesta unanime del mondo italiano e tedesco, una società civile interetnica che si sarebbe rivista solo nella seconda metà del Novecento" commenta lo storico Hannes Obermair.