Covid-19. Rischio basso in Alto Adige

Secondo l'ultima classificazione dell'Istituto superiore di sanità. Komptascher intenzionato a chiedere d'anticipare la data delle riaperture al 15 aprile. Conterà anche la percentuale di vaccinati over 70: da oggi le prenotazioni per gli over 65

di Marco Passarello, montaggio Marco D Pasquale

Coronavirus.

Classificazione di rischio basso in provincia di Bolzano e per il Veneto da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

In generale per l'Italia si osserva una diminuzione del livello generale del rischio: in 15 regioni e province autonome è moderato, in quattro - Liguria, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta - è alto.



In Alto Adige si comincia dunque a intravvedere la possibilità di riaperture anticipate rispetto alla data del 30 aprile fissata dall'ultimo decreto governativo.

Il presidente Komptascher è intenzionato a chiedere di fissare la data al 15 aprile.

Il decreto Draghi lo permette, ma a condizione che i dati siano sufficientemente buoni, in particolare la percentuale di vaccinati over 70.



In questo momento sono aperte le prenotazioni al vaccino per chi ha più di 65 anni. La prossima settimana toccherà invece agli agli over 60.



In provincia, intanto, potrebbe essere arrivato il primo caso di variante brasiliana.

A risultare positiva è però una sciatrice di Castelrotto che ha eseguito il test ad Aosta in occasione di una gara.

Potrebbe quindi non essere stata contagiata in paese. La presenza della variante verrà verificata con un programma di tamponi volontari.