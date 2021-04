Ripartenza in sordina per i musei a Bolzano

Tra le novità, "Incredibol Bugs!", proposta da quello di scienze naturali dell'Alto Adige. Nei prossimi giorni e fino a metà maggio riapriranno anche gli altri musei della provincia

di Antonio Signorini, riprese Paolo Tomasini, montaggio Martin Willeit

Oggi hanno riaperto i principali musei di Bolzano. Da domani a metà maggio toccherà agli altri.



Un ritorno in sordina dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Botteghini aperti, ma pochi visitatori nel primo giorno di attività.

Le visite sono condizionate alle misure anti contagio, quindi obbligo di esibire il corona pass, numero chiuso e prenotazione altamente consigliata.

ino a questa mattina nessuno era ancora entrato all'archeologico.

Botteghini vuoti anche al Civico di Bolzano, dove l'esposizione Alpenmagia è stata prolungata fino al 31 agosto.



La rinascita del museo di scienze naturali è affidata alla mostra "Incredibol Bugs!" con 15 riproduzioni di insetti in versione maxi, ossia alti fino a tre metri.

Intrattenimento ma anche scienza, spiega la curatrice, Gabriella Meraner.

La speranza è riportare gli altoatesini a visite che non siano solo virtuali, dice il direttore, David Gruber.