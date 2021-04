Slow fashion: "meno é meglio"

Il progetto di una scolaresca di Tesimo per produrre capi di abbigliamento recuperando abiti logori, un vero elogio del minimalismo

di Stefania Lastella, immagini di Willy Tschager, montaggio di Hannes De Paoli

Una scuola professionale per l' economia domestica e l'agroalimentare di Tesimo ha partecipato ad un concorso indetto in Germania.

Ha presentato un progetto che ha sbaragliato oltre 300 concorrenti, strappando alla giuria il primo premio.

Il progetto è legato al concetto di "moda etica" ed è stato presentato in un video mandato a Bonn.

A consegnare la targa alla seconda classe dell'Istituto Professionale di Tesimo è arrivato direttamente dalla Germania il Presidente del Concorso, Hans Georg Lambertz e oltre al riconoscimento ha portato una bella notizia: la classe ha vinto un viaggio a Berlino con visita ad Angela Merkel e agli uffici della cancelleria.

Intervista a Marion Unterholzner.