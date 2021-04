Oltre 4 mila vaccinazioni previste per il fine settimana a Bolzano

Per gli over 70 si procede con Astrazeneca, ma le polemiche degli ultimi giorni hanno rallentato le prenotazioni. Boom di appuntamenti, invece, per gli over 65: già oltre 4.500

di Luigina Venturelli, montaggio di Manuel Unterhauser

Giornata di vaccinazioni da record a Bolzano: 2.400 gli appuntamenti, soprattutto per gli anziani over 70, che dalle 8 della mattina si sono presentati nei padiglioni della Fiera per fare l'anamnesi e poi sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-Covid. Fiducia nella scienza, voglia di dare il proprio contributo per uscire dall'emergenza pandemica, ed anche semplice buon senso. Tra gli anziani in attesa della prima dose di Astrazeneca c'è poca preoccupazione, anche se le ultime settimane di polemiche - conferma il medico vaccinatore Gianni Pontarelli - non hanno certo aiutato la campagna vaccinale. Inferiori al previsto, infatti, le prenotazioni nella fascia d'età 70-79: nelle ultime 24 ore solo 350 su una platea potenziale di 28 mila persone.

Corrono invece a prenotarsi gli over 65: ai 3.500 appuntamenti già fissati, nella notte si sono aggiunte altre mille prenotazioni online.