Vertice a Roma tra Kompatscher, Fugatti e il ministro dell'Economia Franco

Sul tavolo, il recovery plan ma anche i crediti delle province autonome e ii loro contributo al risanamento del debito pubblico

Non si è parlato solo di Recovery fund all'incontro che si è tenuto a Roma tra i governatori delle province autonome di Trento e Bolzano e il ministro dell'Economia Daniele Franco.

Maurizio Fugatti e Arno Kompatcher (intervistati nel servizio) hanno chiesto una soluzione definitiva alla questione dei gettiti delle accise e delle imposte sui giochi d'azzardo. Per l'Alto Adige, circa 50 milioni all'anno e un arretrato da 500 milioni trattenuto dallo Stato

Altro tema, la compartecipazione al risanamento del debito pubblico.

Sul Recovery fund, i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano hanno ribadito la volontà di gestire direttamente le risorse che riguardano temi di competenza provinciale.

Il ministro Franco si è detto disponibile. Restano da definire le cifre e i dettagli. La trattativa, insomma, è ancora in corso.