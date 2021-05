Con "L'Attesa" il teatro ritrova il suo pubblico

Entra nel vivo la rassegna di spettacoli gratuiti all'aperto "Fuori!" con il reading preliminare di "L'Attesa", che andrà in scena la prossima stagione

di Marco Passarello - montaggio: Alessandro Indrieri

è una coproduzione dele del Teatro Stabile del Veneto, basata sul testo dell'autore veronese, portato in scena per la prima volta nel 1994, anno in cui vinse il Biglietto d'oro.Lo spettacolo è stato presentato in anteprima sotto forma di reading nell'ambito della rassegna di spettacoli gratuiti all'aperto Fuori! - Il teatro fuori dal teatro , che comprende un centinaio di spettacoli in varie location altoatesine, di cui la principale è l'arena allestita suiAmbientato nel '700 ma con tematiche molto attuali, L'Attesa narra le vicende di Cornelia, ragazza nobile segregata in campagna dalla famiglia per nascondere una gravidanza prematrimoniale, e di Rosa, la serva che le viene affiancata e la cui vicenda personale, si scoprirà, è molto simile a quella di Cornelia.A interpretare Cornelia e Rosa sono, mentre a dirigere lo spettacolo è, che in questa versione dello spettacolo è accanto alle attrici per spiegare ciò che manca all'azione scenica.