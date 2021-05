"Ecce homo secondo la Sindone", l'ultima opera di Andrea Bianco

Lo scultore bolzanino ha realizzato una copia fedele ma tridimensionale del volto del sacro telo. Guidato da una famosa sindonologa, ha riprodotto i segni delle torture inflitte a Gesù nella Passione. Per lui un'esperienza artistica e spirituale

di Floriana Gavazzi, montaggio di Massimo Vicentini

Da venerdì pomeriggio 28 maggio a domenica 30 lo scultore bolzanino Andrea Bianco esporrà i suoi lavori nel parco dell'Hotel Ansitz Angerburg di Appiano.

La sua ultima opera, copia fedele del volto della Sindone, non sarà esposta ad Appiano perché potrebbe rovinarsi all'aperto. Abbiamo incontrato l'artista non vedente per chiedergli di spiegarcene l'origine e il significato.

La scultura in ceramica ricoperta di smalto opaco "Ecce homo secondo la Sindone" non può lasciare indifferenti. La sua potenza espressiva nasce dal fatto di essere una riproduzione fedele a grandezza naturale del volto di Cristo sfigurato dalle torture, così come ci è restituito dalla Sindone.

Andrea Bianco e la moglie sono appena rientrati da un viaggio di lavoro a Roma. Qui hanno incontrato padre Rafael Pascual, direttore dell'Istituto scienza e fede dell'università Regina Apostolorum che ospita una mostra permanente sulla Sindone ed Emanuela Marinelli, sindonologa di fama mondiale, che ha supervisionato il lavoro dello scultore per garantire l'assoluta aderenza al volto del sacro telo.