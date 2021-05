Turismo a mezzo regime a Merano. Ma tra gli albergatori c'è ottimismo

Molte restrizioni sono già cadute, altre finiranno in giugno, quando in Alto Adige parte la stagione estiva. A Merano di solito i turisti si fanno vedere già in primavera. Siamo andati a vedere come vanno le riaperture.

di Lucio Giudiceandrea; montaggio Elio Delladio

Qualche intrepido osa godersi le vasche delle Terme, ma col tempaccio di questa mattina i più preferiscono il lungo Passirio. L'economia turistica gira a mezzo regime, per ora, ma c'è ottimismo, dice Philipp Auckenthaler, titolare di un albergo a Merano, e lo si capisce dai commenti degli ospiti che vogliono uscire, svagarsi, cenare...

Se proprio non diluvia si va ai giardini di Trauttmansdorff, che restano l'asso dell'offerta turistica non solo di Merano: splendidi anche senza sole. I commenti delle famiglie qui e in centro città sono solo positivi.

Merano ha una sua clientela affezionata, che torna ogni anno; ultimamente si vedono anche coppie giovani, che soggiornano solo pochi giorni.

La pandemia sta cambiando anche le abitudini dei turisti. In futuro, dice Auckenthaler, occorrerà più flessibilità nell'organizzare l'offerta. L'avvio di stagione è dunque promettente, ma per il turismo locale la vera partita inizia in giugno.