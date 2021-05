Sicurezza sul lavoro, le richieste dei sindacati alla Provincia

Davanti a Palazzo Widmann la manifestazione che apre anche in Alto Adige la settimana di mobilitazione nazionale: Cgil, Cisl e Uil tornano a sollecitare l'incremento degli ispettori del lavoro

di Cinzia Berardi, Daniel Hainz, Paolo Tomasini

Sono dirette al governo provinciale le richieste dei sindacati altoatesini per migliorare la sicurezza dei lavoratori: da una parte si torna a chiedere l'istituzione di un apposito comitato, dall'altra il potenziamento degli ispettori del lavoro, al momento fermi a 24 contro i 60 del Trentino. Ne parla Cristina Masera, segretaria provinciale della Cgil, che avverte: "In Alto Adige molti lavorano in nero".

Un altro motivo di preoccupazione deriva da una norma contenuta nel decreto Semplificazioni, che per velocizzare le opere pubbliche previste dal Recovery Plan prevede la liberalizzazione del subappalto. Contrario Dieter Mayr della Cisl. La settimana di mobilitazione nazionale proseguirà in Alto Adige con una nuova iniziativa giovedì prossimo, quando le principali sigle manifesteranno davanti al Commissariato di governo.