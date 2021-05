Biodiversità: possibile creare in Alto Adige delle Riserve della biosfera

Se ne è parlato su iniziativa del comune di Curon in occasione della giornata mondiale per la biodiversità. All'incontro, i sindaci della Val Venosta, l'assessora provinciale Hochgruber Kuenzer ed esperti dell'Unesco

di Alfredo Signorini, intervista Lukas Bertagnolli, riprese Erwin Flor, montaggio Daniel Hainz

Mantenere un rapporto equilibrato tra uomo e natura.

Calato nella realtà dell'Alto Adige, puntare su modelli di sviluppo rispettosi dell'ambiente.



In occasione della giornata mondiale per la biodiversità l'assessora provinciale Maria Hochgruber Kuenzer si è confrontata con i sindaci della Val Venosta ed esperti dell'Unesco in una iniziativa organizzata nel comune di Curon.



Tra le possibilità concrete emerse, quella di avvalersi di finanziamenti e sostegni internazionali. Come quelli Unesco destinati alle Riserve della biosfera, che potrebbero essere introdotte anche in Alto Adige, come spiega Enrico Vincenti, segretario generale della commissione italiana Unesco

Le Riserve permettono di fare parte di una rete internazionale, ma consentono anche l'accesso a finanziamenti per iniziative specifiche.



Spesso in Alto Adige - ha ricordato l'assessora - l'alternativa è tra costruire nuovi impianti di risalita o dare spazio a nuove idee di sviluppo.

Rispetto al passato la scelta non è più scontata. "Economia e natura non vanno contrapposte", ha detto infatti l'assessora "anche perché la natura vince sempre".