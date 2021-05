Folla alla protesta no-vax e no mask. Si lavora a un movimento politico

Dure critiche al governo Draghi e alla giunta Kompatscher, accusati di comprimere le libertà costituzionali. Un movimento composito, non immune da posizioni negazioniste e complottiste, che potrebbe trasformarsi in soggetto politico

Nemmeno gli organizzatori si aspettavano una partecipazione così numerosa. Diverse centinaia, forse un migliaio di manifestanti, arrivati a Bolzano anche dal Trentino.

Dal piccolo palco allestito sui prati del Talvera, Anna Capuano, del gruppo "Genitori insieme", invita tutti a rispettare le regole e a indossare le mascherine. Non lo fa quasi nessuno. "Ognuno di noi è responsabile della propria salute, siamo all'aperto e siamo stanchi delle imposizioni", spiegherà lei stessa ai nostri microfoni.

Tra la folla tanti gli altoatesini di lingua tedesca, con cartelli e striscioni nella propria lingua. Non fanno mancare i loro applausi anche ai tanti relatori giunti dal sud Italia. A scaldarli ci pensa Roberto Nuzzo, ex sottufficiale dell'aeronautica militare, con un passato da consigliere comunale dei Ds a Collepasso, un paese della provincia di Lecce. Gira l'Italia per coordinare i vari gruppi che si oppongono alle restrizioni imposte dalle misure anti-Covid. "Stiamo confezionando la bomba che li farà saltare", è la metafora forte che urla dal palco. Quando lo avviciniamo sulle prime rifiuta l'intervista, poi, con un linguaggio sempre un po' sopra le righe, spiega che sta lavorando alla costituzione di un nuovo soggetto politico per mandare a casa questo governo. "Se mi date del fascista vi denuncio", minaccia al microfono.

In effetti molti partecipanti sembrano provenire più da un'area genericamente antisistema, non immune a posizioni negazioniste e complottiste.

"Hanno voluto provocare tantissimi morti per imporci queste sostanze sperimentali, come i cosiddetti vaccini", argomenta l'avvocato Renate Holzeisen, che proviene dall'area verde ambientalista (fu candidata all'Europarlamento dai Verdi nel 2009). "Sono certa che Alex Langer se fosse vivo sarebbe qui", ci dice. Nei Verdi di oggi non si riconosce più, ma rifiuta ogni accostamento alla destra: "Dire che chi critica le misure anti-Covid è di destra è un'offesa al popolo".

Anche lei condivide l'obiettivo di un nuovo soggetto politico: "Questo è solo l'inizio della mobilitazione del popolo. I partiti che ci governano, ma anche quelli d'opposizione, non ci rappresentano."