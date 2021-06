Federico Giudiceandrea è il nuovo presidente del Wirtschaftsring

L'associazione rappresenta gli imprenditori delle principali categorie e associazioni economiche in Alto Adige. Il presidente uscente di Assoimprenditori ha ricevuto il testimone da Hannes Mussak di Apa

di di Anna Saccoccio, interviste di Anna Zangerle, montaggio di Elio Delladio

L'Assemblea generale del Südtiroler Wirtschaftsring ha eletto il nuovo presidente: è Federico Giudiceandrea, presidente uscente di Assoimprenditori. Si tratta del primo imprenditore di madrelingua italiana alla guida dell'associazione, che rappresenta gli imprenditori delle principali categorie e associazioni economiche in Alto Adige, tra queste: Assoimprenditori, Apa, Unione commercio, albergatori dell' Hgv e agricoltori del Bauernbund.



Tante sfide attendono Giudiceandrea, 66 anni, CEO della Microtec di Bressanone. L'economia altoatesina deve affrontare il problema della scarsità di materie prime creato dalla delocalizzazione, deve riuscire a stare al passo con il mondo che cambia, puntare sulla sostenibilità e ripartire dopo la pandemia.

Per risollevarsi, sottolinea il nuovo presidente bisogna essere in grado di cambiare, riuscire a posizionarsi in modo nuovo sul mercato, puntare sull’innovazione e sulla digitalizzazione.

Giudiceandrea ha ricevuto il testimone da Hannes Mussak, di Apa.



Swrea è nata nel 2016 dalla fusione delle due federazioni che fino ad allora rappresentavano imprenditori di lingua italiana e di lingua tedesca.