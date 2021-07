A Prissiano il vino invecchia in anfore altoatesine al 100%

Da quest'anno un'azienda vitivinicola sperimenterà un metodo antico ma recentemente tornato in voga. La particolarità: il materiale dei recipienti viene interamente dai boschi circostanti

di Valentina Leone, immagini di Dieter Verdross, montaggio di Maria Caramia

Anche in Alto Adige sempre più cantine scelgono di far invecchiare il vino non nelle normali botti metalliche ma in anfore di terracotta.

Un metodo di per sé molto antico, ma riscoperto negli ultimi anni.

Un'azienda vitivinicola di Prissiano, dove peraltro si trova la vite più antica d'Europa, ha deciso di adottare questo particolare processo di vinificazione. Con una particolarità al momento unica: il materiale delle anfore è 100% altoatesino.

L'azienda ha infatti deciso di far realizzare i recipienti in Toscana, a Impruneta, ma con del limo recuperato nei boschi sopra il paese e che è stato poi fornito agli artigiani che li hanno lavorati nella fornace. Così, spiegano, anche il vino che verrà conservato al loro interno tratterrà aromi e profumazioni assolutamente a km 0.

Si tratta, per ora, di un primo esperimento: il prodotto della vendemmia di quest'anno verrà custodito nelle anfore. La cuvè si chiama Priss-La, perché le uve vengono da Prissiano e Lana ed è un 80% Sauvignon Gris e un 20% Muscaris.