Al Messner Mountain Museum il secondo Ladinia Day

Manifestazione per riunire i popoli delle cinque valli dolomitiche. Arte, artigianato ed editoria, con l'obiettivo di fare conoscere la cultura ladina

Fare conoscere i ladini fuori dai confini delle cinque valli dolomitiche. Ai turisti, ma anche alla popolazione di lingua tedesca e italiana dell'Alto Adige. Per il secondo anno consecutivo il Messner Mountain Museum di Brunico è stato teatro del Ladinia Day. Programma fitto, tra conferenze sulle leggende di Fanes, artigianato e presentazioni di libri. Segno di un'attività culturale che non è solo rivolta al passato spiega Milva Mussner, presidente della Union Generala di Ladins dla Dolomites.L'iziativa è del Museo di Messner. Per un giorno diventato quartier generale dei vicini ladini, oggi divisi tra le province di Trento Bolzano e il Veneto.



Nel video Milva Mussner, presidente della Union Generela di Ladins dla Dolomites