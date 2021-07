Perché sono giorni decisivi per il futuro della concessione di Autobrennero

La proroga - l'ennesima - concessa da Roma scade il 31 luglio. "E la trattativa", dice il presidente trentino Fugatti, "è delicata". "Manca una visione ed è saltata l'unità con Bolzano", criticano Ugo Rossi e Donatella Conzatti.

Cinque giorni: tanto manca alla scadenza imposta dal Governo per evitare la perdita della concessione di Autobrennero. E se le proroghe si susseguono ormai da 7 anni (solo 4 sono state concesse nell'ultima legislatura), ora pare essere arrivati al capolinea. Eppure una soluzione ancora non c'è.



Solo tre giorni fa, un emendamento leghista nel Decreto semplificazioni ha aperto alla Cav Spa (la società che fa capo a Regione Veneto) la possibilità di gestire tratti autostradali "anche in territori confinanti". Il sogno del governatore Zaia di un polo autostradale del nord est, che potrebbe accaparrarsi pure la A22.



Per le autonomie, una sconfitta politica.



A monte della vicenda di Autobrennero, una sfilza di ostacoli, giuridici e normativi. A partire dalla liquidazione (da circa 70 milioni di euro) dei soci privati.



"Non si è dato nemmeno avvio alla procedura", commenta Donatella Conzatti, di Italia Viva.

"Se venisse indetta una gara europea, ora potrebbe partecipare chiunque, mentre in Trentino continua la senatrice - ancora si attende di capire quale sia la posizione del presidente della Regione".



Preoccupato anche l'ex presidente della Provincia, Ugo Rossi: "Fugatti ha sempre cercato di smarcarsi da Bolzano. E il risultato, sulla partita di A22, si vede".



"Una soluzione concordata con l'Europa, però c'era", continua Rossi. "Prevedeva l'affidamento diretto ai territori. Ma il processo si è fermato proprio perché mancava unità"



Non commentano il presidente trentino Fugatti e quello altoatesino Kompatscher, che negli scorsi giorni, con il governatore Bonaccini, hanno presentato alla segreteria del premier Draghi la proposta di una finanza di progetto, dunque ancora un tandem pubblico e privato che farebbe gola anche all'Emilia Romagna.



Ma per farlo servirebbe una legge. "E la trattativa è in una fase delicata", taglia corto il presidente trentino.