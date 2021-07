Decine di auto d'epoca in gara in Alto Adige: torna Südtirol Classic Scena

Fino all'11 luglio, 160 vetture d'epoca gareggeranno in un rally itinerante per le strade dell'Alto Adige: riparte il Südtirol Classic Scena, tra gare ed eventi culturali. Prima di cominciare con la sfida, la sfilata nel centro di Merano.

Lo chiamano il rally della simpatia e richiama ogni anno decine di auto d'epoca di ogni modello e colore. Sulle strade altoatesine torna il Südtirol Classic Scena, giunto alla sua trentacinquesima edizione. Gli equipaggi arrivano da tutta Europa: oltre 160 vetture storiche, le più antiche risalgono al 1929. Nella prima giornata è stato possibile ammirarle a Merano: hanno sfilato in centro, sono poi state presentate una a una davanti al Kurhaus, per poi proseguire verso Scena. Il rally prosegue fino a domenica 11 luglio, con le prove di regolarità. Il percorso porterà gli equipaggi attraverso tutto l'Alto Adige, fino a sconfinare in Trentino, tra panorami da cartolina e vari eventi culturali collegati. La manifestazione è organizzata dall'Associazione turistica Scena e dal Südtirol Classic Club.