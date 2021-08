Si ritira il ghiacciaio della Vedretta lunga in val Martello

Legambiente misura il ritiro dei ghiacciai, dovuto al riscaldamento globale. Ecco i risultati del sopralluogo effettuato In val Martello con il servizio glaciologico della provincia di Bolzano sul ghiacciaio della Vedretta lunga

di Lucio Giudiceandrea; montaggio Emanuel Fuerhapter

La lingua del ghiacciaio Vedretta lunga, in val Martello: ogni anno la sua fronte arretra e questa non è una novità. Gli attivisti di Legambiente vogliono però saperne di più e perciò da diversi anni misurano questo fenomeno. Prendendo un grosso masso da punto di riferimento, si vede quanto aumenta negli anni la distanza dal fronte del ghiacciaio. Rispetto alla scorsa estate, spiega Giovanni Benetton, di Legambiente, la fronte si è ritirata di 28 metri verso l'alto; misurato sugli ultimi 40 anni il ritiro del ghiacciaio è di quasi un chilometro.

I ghiacciai non solo si ritirano, ma perdono spessore cioè massa nevosa, come si vede dalla quantità di acque rilasciate. Anche qui un dato impressionante: la Vedretta lunga si è assottigliata di 20 metri negli ultimi vent'anni. I dati variano da zona a zona, ma tutti i ghiacciai dell'arco alpino si ritirano. Dopo l'Alto Adige la carovana dei ghiacciai di Legambiente prosegue i suoi monitoraggi in Friuli.





