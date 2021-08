Ferragosto come da copione: tutto esaurito a Dobbiaco e in alta Pusteria

Tra le mete più amate dai turisti in Alto Adige c'è sicuramente la Val Pusteria. A Dobbiaco tutti occupati i 5000 letti di alberghi, pensioni e affittacamere. Prevalgono gli ospiti italiani; molti di loro vengono qui da anni

di Lucio Giudiceandrea; montaggio Massimo Vicentini

Tradizionalmente a Dobbiaco arrivano molti turisti dal Veneto, via Carbonin. Venezia è a soli 200 chilometri. Chi è stato in alta Pusteria ci torna: sono infatti molti i turisti che vengono qui addirittura da decenni.

Oltre agli alberghi tornano a fare affari anche bar, caffè e negozi. C'è voglia di svago, di stare all'aria, anche se alle vacanze continua a far da sfondo il Covid.

Andreas Trenker, presidente dell'associazione turistica di Dobbiaco, dice che la maggioranza degli ospiti si attiene alle regole e che i controlli si fanno.

Il ferrgosto, giorno in cui si fanno tradizionalmente i migliori affari nelle località turistiche, è salvo, la stagione sta andando molto bene in tutta la val Pusteria. Per il resto si vedrà.