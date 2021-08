Nuovo Corso Libertà a Bolzano, manca solo il grande parcheggio

Rimossi dopo molti mesi tutti i cantieri da una delle arterie stradali del capoluogo. L'area cambierà definitivamente con la costruzione del parcheggio interrato multi piano in Piazza Vittoria

di Roberto Morelli, montaggio Mirco Tenan

Nella zona bastano a comprare un trilocale.

Poco meno di 700mila euro sono stati spesi dal Comune per cambiare Corso Libertà, da sempre ideale continuazione dei ricchi Portici del centro storico di Bolzano, dove il commercio è tuttavia molto meno fiorente. La viabilità, specie la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, con la nuova ciclabile e il rifacimento della sede stradale, è sistemata.

Resta l'intervento più oneroso e fondamentale per i residenti e lavoratori della zona: il parcheggio interrato in Piazza Vittoria, per il quale - dopo che sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di diverse cordate di imprese - il Comune stima un tempo di realizzazione di almeno 3 anni.

Il progetto di un'unica ciclabile che senza mai costringere a scendere dalla due ruote dal centro arrivi fino all'ospedale è poi ancora realizzabile: il tracciato passerà nella nuova area residenziale costruita nel cuore di Gries, per poi risalire via Fucine e unirsi a via Vittorio Veneto.

In ultimo i parcheggi per le auto.

Fra strisce blu a pagamento, e bianche per i residenti, nel nuovo Corso Libertà ci sono 3 posti in più rispetto a prima dei lavori.