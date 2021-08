Tappa altoatesina per lo stormo degli ibis eremita

I volatili - quasi estinti - sono accompagnati dalla Germania all'oasi del WWF a Orbetello da naturalisti che insegnano loro il percorso da affrontare

di Marco Passarello - montaggio: Elio Delladio

È passato dall'Alto Adige uno stormo di uccelli che dalla Germania è diretto verso la Toscana.



Si tratta di 28 esemplari di ibis eremita, specie fino al Settecento molto diffusa in tutta Europa, quasi estinta per l'eccessiva antropizzazione del territorio.

Colonie di quest'uccello sopravvivono in Marocco e in altre località nordafricane, mentre in Europa ne sono rimasti alcune centinaia di esemplari negli zoo.



Affinché questi animali possano tornare a vivere liberi, è necessario imparino ad andare a svernare in località più calde. Ma non possono apprendere la strada da genitori o uccelli più anziani. L'unico modo di insegnarglielo è accompagnarli.

A farlo sono dei naturalisti che gli stanno accanto fin dai primi giorni di vita e che i volatili considerano perciò come genitori surrogati.



Gli ibis eremiti sono stati addestrati a seguire senza paura un parapendio a motore, da cui vengono richiamati col megafono se vanno fuori rotta.

Sono buoni allievi: basta accompagnarli una sola volta perché siano in grado di ripercorrere la strada per il resto della vita.



Gli uccelli sono partiti dal lago di Costanza per un viaggio di circa novecento chilometri.

A ogni tappa percorrono dai cento ai trecento chilometri, e una delle fermate è stata in Alto Adige, a Bressanone.



La loro meta finale sarà un'oasi del WWF nella laguna di Orbetello, che gli stessi ibis hanno scelto come residenza estiva in occasione del primo viaggio sperimentale nel 2002. Qui impareranno a vivere in autonomia, finché sarà il momento di tornare indietro da soli, la prossima primavera.