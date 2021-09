"Ladini più forti insieme": il convegno a Castel Mareccio

Rappresentanti di istituzioni e associazioni si sono incontrati a Bolzano per discutere di come portare avanti le battaglie comuni dei ladini in Alto Adige, Trentino e Veneto; tra le proposte, l'uso della lingua ladina nel marketing locale

di Simona Peluso, montaggio di Egon Roner

Si è perso troppo tempo a ragionare sulle differenze, ora è il momento di valorizzare tutto quel che unisce le comunità ladine; è questo il filo conduttore del covegno "ladini più forti insieme". Rappresentanti di istituzioni e associazioni dalle province di Bolzano, Trento e Belluno si sono ritrovati a Castel Mareccio per parlare di storia e tradizioni, ma anche di futuro e battaglie da portare avanti insieme.



Il ladino è un valore che merita di essere difeso. Di qui, la proposta di utilizzarlo anche nel marketing locale e nella promozione di grandi eventi, a cominciare dalle olimpiadi invernali del 2026.



Nell'anno del censimento dei gruppi linguistici in Alto Adige, si è ribadita inoltre l'importanza di questo strumento: nel 2011, il 4,53 per cento della popolazione altoatesina si è dichiarata di lingua ladina.



Nel servizio le interviste all'assessore regionale alle minoranze linguistiche Manfred Vallazza e al sindaco di Cortina d'Ampezzo Gianpietro Ghedina.