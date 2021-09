A novembre il primo Festival delle scienze dedicato ai giovani

Arciragazzi e assessorato alle politiche giovanili dell'Alto Adige hanno promosso un campo estivo per avvicinare i ragazzi alla scienza. A breve un concorso e poi a Bolzano la kermesse "Le mille e una scienza"

di Antonio Signorini, montaggio Emanuel Fürhapter

Cinque giorni tra provette, componenti chimici. Attrezzature cattura insetti e razzi ad acqua.



Tra il 30 agosto e il 3 settembre si tiene il SummerCamp "Che scoperta", ai prati del Talvera.



Un modo per avvicinare i giovani ai temi della scienza, spiega nel servizio Matteo Graziosi di Arciragazzi Bolzano, l'associazione promotrice.



Esperimenti e lezioni all'aperto, poco prima della ripresa della scuola, per preparare gli studenti alle materie Stem.



Il campo è propedeutico ad un'altra iniziativa, in programma tra il 12 e il 14 novembre e sempre destinata ai giovanissimi, il primo Festival delle scienze della provincia di Bolzano, intitolato "Le mille e una scienza", organizzato da Arciragazzi e assessorato alle politiche giovanili della Provincia.



Prima ancora un concorso, aperto a tutti i giovani, per le idee creative in ambito scientifico.



Nel servizio l'intervista a Matteo Graziosi, dell'Arciragazzi Bolzano